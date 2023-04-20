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КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата на выборы в мэры Москвы

Юлия Курганова
Город
КПРФ рекомендовала внука Зюганова в качестве кандидата на выборы в мэры Москвы
Фото: duma.mos.ru

Внука лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонида рекомендовали в качестве кандидата на выборы мэра Москвы от фракции.

Депутат Государственной думы Юрий Афонин, первый заместитель председателя ЦК КПРФ, сообщил, что члены партии решили рекомендовать на пост мэра столицы Леонида Зюганова.

— Это молодой, яркий и перспективный кандидат, у которого достаточно авторитета и опыта для такой кампании, — цитирует его ТАСС.

Парламентарий добавил, Зюганов хорошо знает проблемы города, пользуется внутрипартийной поддержкой и у него за плечами два созыва в Мосгордуме. Сейчас он возглавляет комиссию Мосгордумы по науке и промышленности.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время этот пост занимает Сергей Собянин. На выборах 2018 года за него проголосовали 70 процентов избирателей.

19 апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за четыре года реализации проекта пилотного тестирования инноваций разработчики провели 355 испытаний и заключили 162 реальных контракта на внедрение подобных продуктов.

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