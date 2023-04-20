Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки бизнеса в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице запустили новую программу поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 апреля.

— Приглашаем предпринимателей, которые занимаются культурными и просветительскими проектами, и физических лиц, которые планируют начать свое дело в этой сфере. Благодаря проекту москвичи получат новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели — новую аудиторию, — рассказал глава города.

Заявки принимаются до 15 июня по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также раздел «общее» для более узких сфер.

Экспертная комиссия до 30 июня отберет участников, проекты которых подходят по всем требованиям. Последний этап отбора состоится с 3 по 31 июля, голосование пройдет в проекте «Активный гражданин». С авторами лучших предложений город заключит контракт, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также до 21 мая принимаются заявки на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек.