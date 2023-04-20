Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки бизнеса в Москве

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин сообщил о запуске новой программы поддержки бизнеса в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В столице запустили новую программу поддержки бизнеса «Деловые москвичи: культура». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 20 апреля.

— Приглашаем предпринимателей, которые занимаются культурными и просветительскими проектами, и физических лиц, которые планируют начать свое дело в этой сфере. Благодаря проекту москвичи получат новые творческие кружки, лекции, тренинги и курсы. А предприниматели — новую аудиторию, — рассказал глава города.

Заявки принимаются до 15 июня по шести категориям: музыка и вокал, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр и хореография, видео и фотография, литература, а также раздел «общее» для более узких сфер.

Экспертная комиссия до 30 июня отберет участников, проекты которых подходят по всем требованиям. Последний этап отбора состоится с 3 по 31 июля, голосование пройдет в проекте «Активный гражданин». С авторами лучших предложений город заключит контракт, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также до 21 мая принимаются заявки на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации». Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние специалисты со всего мира из ИТ-сферы. В этом году количество призеров увеличится в два раза и составит 60 человек.

Предприниматели Москва Сергей Собянин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Александр Лосото
Александр Лосото

Счастье материнства дороже денег

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Стоит ли ужесточить наказание за государственную измену

Все мнения
О проекте