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Овчинский: Столичные промышленники могут пройти 13 курсов по направлению микроэлектроника и фотоника

Полина Французова
Город
Овчинский: Столичные промышленники могут пройти 13 курсов по направлению микроэлектроника и фотоника
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики

В рамках «Московской технической школы» для столичных инженеров открыли 13 курсов по микроэлектронике и фотонике. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московская техническая школа» была организована в 2021 году с целью повышения квалификации столичных инженеров в работе с инновационными технологиями, которые оптимизируют производственные процессы и развивают промышленный потенциал. Сегодня в городе работает 48 предприятий, которые занимаются развитием микроэлектроники и фотоники. На них работает более 10 тысяч специалистов. Создание профильного направления обучения на платформе МТШ — стратегическое решение.

— На данный момент столичным инженерам доступно 13 курсов, которые призваны повысить квалификацию специалистов, занятых разработкой в области микроэлектроники и фотоники, а также направлены на подготовку специалистов в области разработки передовых отечественных микропроцессорных технологий и систем, квантовой и оптической электроники, системного и прикладного ПО, — рассказал Владислав Овчинский.

Направление «Микроэлектроника и фотоника» состоит из таких курсов, как: проектирование высокопроизводительных микропроцессоров и средств вычислительной техники, программно-аппаратных комплексов в отечественной САПР электронике (система автоматизированного проектирования), автоматизированных систем управления технологическим процессом на базе отечественных микроконтроллеров RISC-V, разработка IP-блоков, операционных систем, гиперконвергентных систем и систем хранения данных, основы квантовой и оптической электроники и ряд других курсов, позволяющих приобрести дополнительные компетенции в области микроэлектроники и фотоники.

Обучение по этому направлению доступно для всех промышленных предприятий Москвы, которые заинтересованы в повышении кадрового потенциала своих сотрудников. По окончании обучения и прохождения аттестации обучающиеся получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Город со своей стороны готов предоставить компаниям субсидию, которая покроет до 95 процентов потраченных средств.

Партнерами направления выступают, например, Российский технологический университет «МИРЭА», Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана», МГУ им. М.В. Ломоносова, Московский технический университет связи и информатики и другие.

Программы разрабатываются совместно с научно-техническим центром «Модуль», АО «Швабе», АО НПЦ «ЭЛВИС», АО «Микрон» и другими.

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