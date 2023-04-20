Ректор МГИМО Торкунов рассказал, когда в ЕГЭ появятся вопросы об СВО

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Задания, посвященные специальной военной операции на Украине, будут включать в Единый государственный экзамен (ЕГЭ) постепенно, некоторые из них появятся в ближайшее время. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, участвующий в создании нового учебника отечественной истории.

— Трудно сказать, сейчас же в учебниках нет этого. Но я думаю, что какие-то вопросы, может быть, не прямые, но какие-то вопросы тем не менее будут, в школе же это изучается, и учителя к этому готовы и будут учить, — пояснил он.

По словам Торкунова, школьных учителей нужно для начала подготовить к преподаванию по новому учебнику, который еще предстоит напечатать, передает РИА Новости.

Рособрнадзор также сообщил, что вопросы, касающиеся спецоперации России на Украине, войдут в задания ЕГЭ по истории после того, как соответствующие учебники появятся в отечественных школах.

В конце марта в российскую школьную программу предложили включить уроки по беспилотной авиации. Такие занятия обеспечат кадровый суверенитет России в сфере авиации.