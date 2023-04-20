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Дом на 186 квартир построят по реновации в Бескудниковском районе

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 186 квартир построят по реновации в Бескудниковском районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Северный административный округ, Бескудниковский район, 9-й микрорайон Карта всех событий

В Бескудниковском районе по программе реновации возведут дом на 186 квартир. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

— Четыре секции дома г‑образной формы будут иметь переменную этажность. Для автомобилей жильцов предусмотрен подземный паркинг. Общая площадь здания составит 21,8 тысячи квадратных метров, — сказал он.

В здании будет находиться 36 однокомнатных, 125 двухкомнатных и 25 трехкомнатных квартир. Дом облицуют фиброцементными панелями в составе навесной фасадной системы и искусственным декоративным камнем под кирпич.

Кроме того, на прилегающей территории появятся спортивная и детская площадки. Также специалисты высадят кустарники и деревья, разобьют газоны, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что в рамках программы реновации новый дом на 156 квартир построят на Заречной улице. Там появятся 96 однокомнатных, 36 двухкомнатных, 20 трехкомнатных и четыре четырехкомнатные квартиры.

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