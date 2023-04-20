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Врач Пиховкина рассказала, какие группы донорской крови наиболее востребованы

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Пиховкина рассказала, какие группы донорской крови наиболее востребованы
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Нет какой-то закономерности в востребованности определенных групп донорской крови. Необходимость наличия каких-либо групп крови обуславливается потребностью клинических отделений. Об этом рассказала заведующая отделением переливания крови МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского Марина Пиховкина.

Она рассказала, что на сайте МОНИКИ еженедельно (а при экстренной потребности – внепланово) формируется «Донорский светофор», определяющий потребность учреждений в конкретной группе крови.

Даже при наличии больших запасов определенной группы крови ее обладатели могут стать донорами, передает РИАМО.

20 апреля в МОНИКИ им. Владимирского проходит – акция «Стань донором». В рамках нее все совершеннолетние жители региона, у которых нет медицинских противопоказаний, смогут сдать кровь, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как и где сдать кровь, какие преимущества имеют доноры в России — в материале «Вечерней Москвы».

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