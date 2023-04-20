Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Кольцевой линии московского метро временно увеличены интервалы движения поездов. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 20 апреля.

Как сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно», график отправления составов изменится только при движении против часовой стрелки. Это связано с необходимостью проверить инфраструктуру.

Позже поступила информация, что движение вводится в график.

Похожий инцидент произошел в метро 9 апреля. Тогда для проверки составов временно остановили движение по Арбатско-Покровской линии.