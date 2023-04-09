Интервалы движения поездов увеличили на Арбатско-Покровской линии метро Москвы

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На участке Арбатско-Покровской линии метро нет движения поездов от станции «Партизанская» до «Курской». Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В обратном направлении увеличен интервал движения поездов. Это связано с проведением проверки составов, пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

По информации источника «Вечерней Москвы» в экстренных службах, пожарные следуют к станции метро «Электрозаводская». Причиной вызова спасателей стало короткое замыкание в одном из вагонов. На текущий момент поезда от станции следуют в одну сторону.

В период с 10 по 22 апреля на станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов. Ограничения затронут выход №1.