Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эскалатор на станции метро «Спартак» закроют на ремонт с 10 по 22 апреля

Лейла Алиева
Город
Эскалатор на станции метро «Спартак» закроют на ремонт с 10 по 22 апреля
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, Таганско-Краснопресненская линия, метро Спартак Карта всех событий

В период с 10 по 22 апреля на станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы будет закрыт один из эскалаторов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки в воскресенье, 9 апреля.

— С 10 по 22 апреля 2023 года на станции «Спартак» (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор, — говорится в сообщении.

В конце следующего года планируется завершить работы по строительству участка Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, другой участок от станции «Коммунарка» до города Троицка находится на этапе планирования профильными специалистами.

Помимо этого, недавно началось строительство одного из вестибюлей станции «Академическая» Троицкой линии метро. Как выяснилось, на стройплощадке специалисты практически завершили вынос инженерных сетей, а также почти на треть выполнили земляные работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что первая очередь Троицкой линии метро будет запущена в 2024 году. Он отметил, что на текущий момент готовность этой ветки составляет 60 процентов.

Ремонт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Можно ли отождествлять нравственность и мораль

Анастасия Рубцова
Анастасия Рубцова

Что изменилось для жителей Алексеевского района

Наталья Панфилова
Наталья Панфилова

Крокодил догоняет, а зайчик убегает: нужно ли контролировать интернет-активность детей

Виктор Городков
Виктор Городков

Все преступления будут раскрыты

Сергей Вакулин
Сергей Вакулин

В образовательную программу хотят ввести кибергигиену

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зеленский стелет солому в грязь: Запад гонит украинские войска в «контрнаступ» пинками

Бронислав Виногродский
Бронислав Виногродский

Успешный опыт: с начала ХХI века в Китае реализуется проект «Золотой щит»

Все мнения
О проекте