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Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро «ЗИЛ» — «Коммунарка» построят к 2025 году

Евгений Жуков
Город
Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии метро «ЗИЛ» — «Коммунарка» построят к 2025 году
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Работы по строительству участка Троицкой линии метро от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки» планируется завершить в конце следующего года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время ведется строительство Троицкой линии. Проект этого радиуса, который после запуска протянется на 42 километра, разбит на несколько этапов. На некоторых из них уже ведется строительство, другие еще на стадии проектирования, — пояснил он.

Заммэра также добавил, что все работы по возведению указанного участка планируется завершить в конце 2024 года. Другой же участок — от станции «Коммунарка» до города Троицка — сейчас находится на этапе планирования профильными специалистами.

Эта линия столичной подземки пройдет от станции ЗИЛ Московского центрального кольца до Троицка, обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей новых территорий Москвы.

Помимо этого, началось строительство одного из вестибюлей станции «Академическая» Троицкой линии метро. Как выяснилось, на стройплощадке специалисты практически завершили вынос инженерных сетей, а также почти на треть выполнили земляные работы.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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