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Обгоревшие останки человека обнаружили в лесу в Новой Москве

Степан Жирнов
Происшествия
Обгоревшие останки человека обнаружили в лесу в Новой Москве
Фото: Pixabay

В лесном массиве на территории ТиНАО обнаружили обгоревшее тело человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 20 апреля.

По ее словам, тело мужчины 1948 года рождения обнаружил прохожий в поселке Куриловское. Очевидец сразу сообщил об этом в правоохранительные органы.

Обгоревшие останки человека обнаружили в лесу в Новой Москве Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

По факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка, ход и результаты которой контролирует прокуратура. Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия прибыл заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

Другие останки недавно обнаружили рабочие в здании в центре Москвы. Строители разбирали пол для проведения ремонта и наткнулись на человеческий скелет.

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