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Ефимов: Право реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и молот» выставят на торги

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Право реорганизации участка бывшей промзоны «Серп и молот» выставят на торги
Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы

Правительством Москвы принято решение о комплексном развитии участка бывшей промзоны «Серп и молот» в Нижегородском районе. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Во втором квартале этого года инвесторы смогут принять участие в аукционе на право комплексного развития участка бывшей промзоны «Серп и молот». Вложения в комплексное развитие территории составят более 6,5 миллиарда рублей. Ежегодный бюджетный эффект оценивается в 450 миллионов рублей, — рассказал он.

По словам заместителя мэра, по проекту предусмотрено строительство более 60 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на участке появятся современные офисы, магазины и кафе, а также спортивные, выставочные и ярмарочные объекты.

Также Владимир Ефимов рассказал, что на участке бывшей промзоны «Огородный проезд» и неэффективно используемой площадки на улице Милашенкова в Бутырском районе городское руководство намерено построить свыше миллиона «квадратов» недвижимости в рамках реализации четырех проектов КРТ.

По результатам аукциона определен инвестор, который займется реорганизацией бывшего участка промзоны «Дегунино-Лихоборы», сообщил Ефимов.

Победитель торгов направит на реализацию проекта около 36 миллиардов рублей. На отведенном участке инвестор сможет возвести жилье, общественно-деловые и социальные объекты, на которых будут трудиться более 6,8 тысячи человек.

Максим Гаман Владимир Ефимов Москва Нижегородский район
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