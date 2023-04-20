В Минцифры опровергли рассылку электронных повесток через госуслуги

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Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через госуслуги. Об этом в четверг, 20 апреля, заявило ведомство в своем Telegram-канале.

— Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник военкомата может вручить повестку лично в руки по месту временного пребывания или прописки, а также в организации по месту учебы или работы. Кроме того, граждане могут получить повестку заказным письмом с уведомлением, направленным по «Почте России».

В Telegram-канале «Минцифры России» добавили, что для направления повесток в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

20 апреля в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки в тестовом режиме.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.