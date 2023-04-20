Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Минцифры опровергли рассылку электронных повесток через госуслуги

Никита Худяков
Общество
В Минцифры опровергли рассылку электронных повесток через госуслуги
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Минцифры не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о планах в отдельных регионах рассылать электронные повестки через госуслуги. Об этом в четверг, 20 апреля, заявило ведомство в своем Telegram-канале.

— Сейчас граждане, соответствующие всем критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку двумя способами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудник военкомата может вручить повестку лично в руки по месту временного пребывания или прописки, а также в организации по месту учебы или работы. Кроме того, граждане могут получить повестку заказным письмом с уведомлением, направленным по «Почте России».

В Telegram-канале «Минцифры России» добавили, что для направления повесток в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта.

20 апреля в СМИ появилась информация, что в Санкт-Петербурге начали рассылать повестки в тестовом режиме.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Госуслуги Армия Россия Минцифры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте