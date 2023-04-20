ТАСС: В Петербурге начали рассылать электронные повестки в тестовом режиме

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В Санкт-Петербурге начали в тестовом режиме рассылать электронные повестки в рамках весеннего призыва. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил военный комиссар города Сергей Качковский.

— Тестово мы сейчас проводим эти мероприятия, уже ряд граждан оповещается электронными повестками, — рассказал он.

Качковский напомнил, что электронные повести призывники могут увидеть в личном кабинете на портале госуслуг. Помимо этого, специалисты разрабатывают возможность оповещения через рассылку СМС-сообщений, пишет ТАСС.

По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, электронные повестки пока не имеют юридической силы. Также в весенний призыв они должны дублироваться традиционными способами.

11 апреля Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.