Картаполов: Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме

Фото: Пресс-служба Госдумы

Электронные повестки в весенний призыв могут рассылаться в тестовом режиме, но должны дублироваться традиционными способами. Об этом в среду, 19 апреля, сообщил глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов.

— В этот призыв электронные повестки будут рассылаться только в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они или нет, обрабатывает ли система, — сказал он.

По словам парламентария, электронные документы в это время не будут иметь юридическую силу. Кроме того, они должны быть продублированы в бумажном виде, передает РИА Новости.

Госдума приняла закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных. По новым нормам повестки будут рассылать также через госуслуги. Уклоняющиеся от призыва граждане будут сталкиваться с рядом ограничительных мер вплоть до запрета на выезд и лишения возможности управления транспортом.

Подробнее о принятом законе, а также ответы на связанные с ним вопросы — в материале «Вечерней Москвы».

Также глава Минцифры РФ Максут Шадаев раскрыл подробности о работе электронного реестра военнообязанных. «ВМ» собрала об этом самую важную информацию.