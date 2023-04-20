Почти 20 дворовых территорий в Москве обустроили методом соучаствующего проектирования

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Почти два десятка дворовых территорий в столице обустроили при помощи метода соучаствующего проектирования. Об этом в четверг, 20 апреля, рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— За последние несколько лет с помощью метода соучаствующего проектирования были подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Кунцево, Марьино, Отрадное, Строгино, Ховрино, Черемушки и некоторых других, — отметила она.

Метод учитывает мнение жителей и городских сообществ при создании проекта развития территорий. В настоящее время методом пользуются не только государственные заказчики, но и частные девелоперы, заключила Княжевская.

В городе также продолжается благоустройство парков и зеленых территорий. В 2023 году приведут в порядок три участка поймы реки Яузы, все работы планируется завершить до конца 2026 года.

19 апреля стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства проведут работы по благоустройству территории рядом со станцией метрополитена «Физтех» на северо-востоке Москвы.