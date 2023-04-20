Набиуллина заявила, что переводы в цифровых рублях будут бесплатными

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лимит на пополнение электронного кошелька цифровыми рублями составит 300 тысяч в месяц, а переводы между физлицами будут для них бесплатными. Об этом в четверг, 20 апреля, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— А вот переводы в цифровых рублях будут для людей абсолютно бесплатны. Мы определили сумму в 300 тысяч рублей в месяц для пополнения цифрового кошелька, — сказала она.

Набиуллина отметила, что эта сумма в три раза больше, чем сейчас в Системе быстрых платежей. По ее словам, ЦБ планирует как можно скорее приступить к проведению операций с реальными деньгами, передает РИА Новости.

16 марта Госдума России в первом чтении приняла законопроект о введении цифрового рубля. Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем отличие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.