Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровом рубле

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Государственная дума России в первом чтении приняла поправки к законодательству, связанные с введением цифрового рубля. Об этом в четверг, 16 марта, сообщили в пресс-службе Госдумы.

Согласно инициативе, за сохранность цифрового рубля и фиксацию всех операций с ним будет отвечать Банк России. Регулятор также будет отвечать за бесперебойное функционирование платформы.

Кроме того, вносимые в Гражданский кодекс поправки приравнивают цифровой рубль к безналичным денежным средствам. Им можно будет совершать платежи на территории страны, пишет сайт Госдумы.

Также ГК дополнит пункт о цифровом кошельке. В статье 45 кодекса будут прописаны все тонкости, связанные с его регистрацией, работой и другими нововведениями.

Помимо этого, 6 марта комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил законопроект о введении цифрового рубля.

Пилотный проект по операциям с новой электронной валютой планируют запустить в апреле 2023 года. Экономист Дмитрий Потапенко объяснил, в чем различие цифрового рубля от обычного и криптовалюты.

Член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков отметил, что новая система цифровых активов будет работать между предприятиями внутри России.