Корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе после небольшой задержки

Фото: Space X

Корабль Starship, принадлежащий компании Илона Маска SpaceX, стартовал в первый испытательный полет с космодрома в Техасе, перед вылетом у него случилась небольшая задержка. Запуск состоялся в четверг, 20 апреля.

Старт полета состоялся в 16:33 по московскому времени. Кораблю предстоит подняться на высоту в 234 километра и облететь почти полный виток вокруг Земли. В завершении Starship должен упасть в Тихом океане.

Однако спустя три минуты после старта произошла внештатная ситуация. У ракеты не отделилась первая ступень. После этого корабль начал крутиться, а на кадрах с трансляции SpaceFlight Now был виден взрыв.

Изначально полет был запланирован на 17 апреля. За пару дней до первоначальной даты компания SpaceX получила лицензию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) на первый орбитальный полет.

Space Exploration Technologies Corporation — американская компания, ведущий в США производитель космической техники. Илон Маск создавал ее для того, чтобы уменьшить расходы американского правительства на исследование космоса, а также чтобы в будущем начать освоение человечеством Марса.