Стенды новых регионов России представили на всероссийском форуме «Госзаказ» в Москве

Фото: Пресс-служба Форума-выставки ГОСЗАКАЗ

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Стенды новых регионов России были представлены на всероссийском форуме «Госзаказ», проходящего в инновационном центре «Сколково» в Москве. Об этом стало известно в четверг, 20 апреля.

В этом году основное внимание направлено именно на общий стенд четырех новых субъектов РФ: Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Это первая презентация экономического потенциала данных регионов подобного масштаба.

Всего в экспозиции новых территорий принимают участие почти 200 человек. Среди них заявлены представители органов власти и бизнеса, включая руководителей компаний Донбасса и Причерноморья.

Замминистра финансов РФ Алексей Лавров отметил, что новые субъекты РФ представили на объединенной экспозиции высокотехнологичные, развитые дискретные производства, способные дать импульс развития отечественной экономике.

Форум «Госзаказ» продлится в период с 19 по 21 апреля. В рамках мероприятия более семи тысяч специалистов из 89 регионов России обсудят все самое важное и актуальное, что происходит в системе закупок — новации законодательства, цифровые решения, планы регуляторов и контролеров, поддержку поставщиков новых территорий и другие темы.