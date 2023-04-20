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Киевский горсовет разорвал договор аренды с посольством России

Евгений Силаев
В мире
Киевский горсовет разорвал договор аренды с посольством России
Фото: Unsplash

Киевский городской совет разорвет договор аренды земли, заключенный с посольством России. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщил мэр города Виталий Кличко.

— Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства, — заявил Кличко, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Кличко, договор завершит свое действие в четверг, 20 апреля. С подобной инициативой выступила партия «Слуга Народа». Депутаты также предложили национализировать объект.

Сотрудники посольства России в Киеве были эвакуированы еще в феврале 2022 года. Это было сделано с целью обеспечения безопасности представителей дипмиссии.

Ранее Молдавия объявила персоной нон грата сотрудника посольства России после инцидента с отказом во въезде в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. Еще двое сотрудников дипмиссии были лишены специального допуска в аэропорт.

Украина Виталий Кличко Россия Киев Посольства
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