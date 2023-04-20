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Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Евгений Белоусов
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Олег Газманов посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский певец Олег Газманов в четверг, 20 апреля, посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Он высоко оценил работу пункта и отметил высокий профессионализм его специалистов.

— В каждой комнате я спрашивал, есть ли что-то, что не нравится. Получил только один такой ответ: что раньше было плохо, самые первые пункты не оборудованы были, а вот сейчас все очень здорово оборудовано, — поделился Газманов.

По его словам, специалисты пункта внимательно следят за состоянием желающих пройти службу по контракту. Газманов признался, что даже не ожидал такого точного и дотошного отношения: у желающих служить по контракту узнают группу крови, профессиональные навыки, а также пожелания по месту службы, передает агентство городских новостей «Москва».

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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