«Это какая-то ерунда»: директор Темниковой высказался об ее исчезновении из «Фабрики звезд»

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Российскую певицу Елену Темникову заблюрили в документальном фильме, посвященном 20-летию музыкального шоу «Фабрика звезд», в котором артистка принимала участие. Концертный директор звезды Табриз Шахиди прокомментировал ситуацию с ее исчезновением.

— Это какая-то ерунда, нас это мало интересует. Точнее, вовсе не интересует. Елена — большой артист и не нуждается в невнятных упоминаниях, а мы не обращаем внимания на цензуру, связанную с интригами. Только время покажет, кто настоящий сильный артист, а кто настаивает на том, чтобы вырезать из программ конкурентов, чтобы вдруг не появились упоминания, — ответил Starhit Шахиди.

Выпуск под названием «Золотая клетка для артистов! История шоу «Фабрика звезд» появился накануне. Зрители заметили, что в нем не оказалось Темниковой. Певицу заблюрили, когда та стояла на сцене во время финала проекта.

В феврале депутат Госдумы Ольга Занко заявила, что польскую актрису Барбару Брыльску необходимо убрать из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Поводом для этого послужило нелестное высказывание актрисы в адрес поклонников данной картины. В Сети даже появился вариант, в котором с помощью нейросети Занко заменила лицо Брыльски на изображение Валентины Талызиной, озвучившей актрису в фильме.