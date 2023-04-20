«Вспоминаем с болью, как ушедших»: Басков высказался об уехавших из России артистах

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Народный артист России, певец Николай Басков высказался о своих коллегах, которые уехали из страны после начала специальной военной операции на Украине.

— Огромное количество артистов на сегодняшний день уже не поют. Некоторых мы вспоминаем с болью, как ушедших, — передает слова певца «Абзац».

В начале марта Басков заявил, что покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова тратила на себя средства благотворительного фонда «Подари жизнь», который она основала для помощи детям с проблемами крови и онкологическими заболеваниями.

Кроме того, Николай Басков и другие артисты российской эстрады выступили перед военнослужащими на реабилитации в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского.

Компанию певцу составили артисты ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север. Выступления они посвятили проходящим реабилитацию военнослужащим, участникам специальной военной операции, женщинам-военным, женам и матерям российских солдат.