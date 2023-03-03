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«Моя цель — быть со своим народом и своей страной»: Басков выступил перед военными в госпитале

Полина Пашкина
Общество
«Моя цель — быть со своим народом и своей страной»: Басков выступил перед военными в госпитале
Фото: АГН Москва

Николай Басков и другие артисты российской эстрады выступили перед военнослужащими на реабилитации в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского. Концерт провели 2 марта в преддверии Международного женского дня.

Компанию Баскову составили артисты ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север. Выступления они посвятили проходящим реабилитацию военнослужащим, участникам СВО, женщинам-военным, женам и матерям российских военных.

— Словами не передать ощущения, хотя за этот год у меня было много выступлений для участников СВО. Я благодарен этим людям, и моя цель — быть со своим народом и страной, — приводит слова Баскова ТАСС.

Недавно певец отреагировал на введенные в отношении него санкции Канады. Басков предположил, что это связано с его патриотической позицией.

3 февраля стало известно, что канадские власти ввели санкции в отношении некоторых российских артистов, включая Александра Буйнова, Игоря Бутмана, Диму Билана, Ларису Долину и других. Знаменитости обвиняются в распространении «дезинформации и пропаганды».

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