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Минобороны: Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена

Евгений Белоусов
Политика
Минобороны: Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена
Фото: Минобороны РФ

Внезапная проверка Тихоокеанского флота завершена, она подтвердила высокую готовность флота к отражению агрессии с океанских и морских направлений. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах, — говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе проверки экипажи боевых кораблей ТОФ в назначенных районах Японского, Охотского и Берингова морей провели учения и тренировки по отражению массированных ракетно-авиационных ударов, поиску и уничтожению подводных лодок, передает Telegram-канал «Минобороны России».

17 апреля президент России Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу, в рамках которой главе государства доложили о ходе внезапной проверки Тихоокеанского флота. По словам Шойгу, к учениям привлечено более 25 тысяч военных, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в частности, 12 подводных лодок, 89 самолетов и вертолетов.

Учения на Тихоокеанском флоте начались в пятницу, 14 апреля. По словам Пескова, данное решение не связано с возможным вступлением Японии в НАТО. Подобные учения являются обычной практикой для оценки боеготовности военнослужащих.

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