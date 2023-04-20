Иммунолог Продеус назвал разрушающие иммунитет привычки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал привычки, которые способствуют разрушению иммунитета.

Так, одной из вредных привычек для иммунной системы человека специалист назвал злоупотребление солью. По словам Продеуса, при ее повышенном содержании в организме иммунные клетки перестают функционировать должным образом. По итогу это может привести к тому, что человек становится более уязвимым перед различными инфекциями и может приобрести аутоиммунное заболевание.

Помимо этого, иммунолог предостерег от слишком частого использования смартфонов и других похожих гаджетов. Продеус рассказал о тематическом исследовании, которое проводилось в Великобритании.

В рамках эксперимента ученые сравнивали людей, которые используют гаджеты разное количество времени. В результате исследования выяснилось, что только снижение использования телефона на 15 минут в день на 15 процентов снижает риски респираторных инфекций.

Среди других привычек, негативно влияющих на иммунитет, Продеус отметил пропуск завтрака и несоблюдение режима сна. Он подчеркнул, что для повышения иммунитета нужно ложиться спать в 23:00, потому что в это время иммунные клетки начинают восстанавливаться.

Весной иммунитет человека особенно нуждается в поддержке. Что поможет поддержать иммунитет в это время, рассказала терапевт Анастасия Тимощенко.