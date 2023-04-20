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Грузинский банк ТВС пригрозил блокировкой счетов за обход санкций против России

Евгений Силаев
В мире
Грузинский банк ТВС пригрозил блокировкой счетов за обход санкций против России
Фото: Unsplash

Грузинский TBC Bank, являющийся одним из крупнейших финансовых учреждений в стране, предупредил клиентов о возможности блокировки счетов за помощь в обходе санкций против России. Соответствующие СМС-сообщения были разосланы клиентам банка в четверг, 20 апреля.

— С февраля 2022 года Великобритания, США и Евросоюз ввели против Российской Федерации разного рода санкции, целью которых является введение ограничений для России или лиц, связанных с Россией, в том числе заморозка активов, их блокировка, ограничение доступа к финансовым ресурсам, ограничение подачи продукции и так далее, — цитирует сообщение ТАСС.

В Евросоюзе считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. По данным Financial Times, многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских государств, поэтому на их ограничение будет наложено вето.

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