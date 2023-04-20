Астролог Глоба рассказала, жизнь какого знака зодиака изменится в мае

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Май принесет с собой кардинальные изменения в жизни у представителей одного знака зодиака. Астролог Тамара Глоба рассказала, кому улыбнется Фортуна.

— Май станет периодом, когда Львы будут вовлечены в новые дела и проекты. Весна даст им шанс воспользоваться всеми преимуществами, — убеждает астролог.

По словам Глобы, деньги у рожденных под знаком Льва пойдут как из рога изобилия. Повезет им и в личной жизни. Главное — настроиться на нужный лад и все получится, передает слова астролога «Телепрограмма».

Исследование сервиса для знакомств «Мамба» показало, что более 60 процентов россиян интересуются знаком зодиака потенциального партнера при знакомстве.

Особенно эта информация интересует девушек. Однако и мужчины склонны сверяться с гороскопом: знак зодиака партнерши узнают 50 процентов опрошенных. В большинстве случаев интерес вызван целью знакомства.

23 марта на астрологической карте мира произошло эпохальное событие: планета Плутон, которая отвечает за судьбы людей и целых поколений, после 15-летнего пребывания в знаке Козерога меняет свою обитель и переходит в знак Водолея. «Вечерняя Москва» разбиралась, почему этот транзит считается таким важным.