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«Сильно страдала»: экс-участница «Фабрики звезд» Светикова рассказала о романе с Харламовым

Юлия Курганова
Общество
«Сильно страдала»: экс-участница «Фабрики звезд» Светикова рассказала о романе с Харламовым
Фото: Youtube / Азамат Мусагалиев

Участница третьего сезона шоу «Фабрика звезд» Светлана Светикова рассказала о романе с комиком Гариком Харламовым. Она сообщила, что они с артистом познакомились, когда ей было всего 18 лет, в начале 2000-х, на съемках фильма.

— Так себе картина, но это для фестиваля. Это студенческая работа была. И мы там с ним познакомились. Он КВНщик, я поющая актриска какая-то маленькая. 18 лет мне было, — поделилась певица в интервью Яне Чуриковой на ее YouTube-канале.

Вскоре после этого Светикова с родителями переехала в район, где, как оказалось, жил Харламов. Поначалу они только «болтали и дружили», но со временем артистка влюбилась в юмориста.

— Я влюбилась в его характер, в юмор, в его чувства ко мне. Он меня обожал безумно, — заявила звезда.

Она рассказала, что тогда «по блату» даже выступала в КВН и исполняла песни в номерах для нескольких команд. Светикова призналась, что они с комиком даже были помолвлены, но потом случилась «неприятная ситуация», из-за которой родители запретили ей встречаться с Харламовым.

— Я ушла от него, сильно страдала, потом опять сошлась втихаря, сбежала из дома. Потом меня родители застукали, поняли, что я с ним, выкинули мои вещи из дома. Скандал был: «Выбирай, либо он, либо мы». Я выбрала его, — заявила артистка.

Но ссора с родителями давалась ей тяжело, поэтому позже она ушла от возлюбленного, несмотря на то, что любила его, отметила знаменитость.

На днях актриса Кристина Асмус призналась, что все еще живет под одной крышей со своим бывшим супругом Гариком Харламовым. Однако она добавила, что совсем скоро пара планирует разъехаться.

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