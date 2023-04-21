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Приметы и советы

Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, чего нельзя делать после еды

Юлия Курганова

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Еда
Общество
Гастроэнтеролог Слюняева рассказала, чего нельзя делать после еды
Фото: Pexels

После приема пищи нужно соблюдать несколько правил для ее качественного усвоения в организме. Об этом рассказала гастроэнтеролог Наталья Слюняева.

После употребления пищи она порекомендовала не ложиться, так как для ее переваривания необходимо определенное количество энергии. Если же человек сразу после еды ляжет, то у него может начаться изжога или кислотный рефлюкс.

Также после приема пищи нельзя заниматься физическими нагрузками и активностями. Это приводит к неудобствам в желудке, тошноте и даже рвоте.

— Это связано с тем, что организм направляет большое количество крови в мышцы, которые используются во время занятий спортом, тем самым уменьшая кровоток и энергию, которая нужна для переваривания. Нехватка кислорода в ЖКТ также может привести к мышечному спазму, — пояснила медик «Аргументам и фактам».

Затруднить пищеварение способно и курение. Никотин уменьшает кислородный поток в крови, что замедлит переваривание. Кроме того, табак имеет свойство повышать уровень кислотности в желудке и провоцировать изжогу, отметила Слюняева.

Еще гастроэнтеролог посоветовала после приема пищи не надевать тесные и давящие на живот вещи. Это может привести к интенсивной выработке желудочного сока, который выбрасывается в пищевод и провоцирует затрудненное глотание.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов рассказал, что в грязном кишечнике могут появиться всякого рода воспаления и инфекции. По его словам, нужно очищать желудок каждый день.

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