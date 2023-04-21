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«Я сказала «да»: Рита Дакота выходит замуж

Юлия Курганова
Общество
«Я сказала «да»: Рита Дакота выходит замуж
Фото: Youtube / Скажи Гордеевой. Катерина Гордеева признана в РФ иноагентом

Певица Рита Дакота сообщила на своей странице в социальной сети, что выходит замуж. Ее возлюбленный Федор Белогай сделал артистке предложение.

Звезда разместила в личном блоге снимок руки с кольцом.

— Я сказала «да», но не сразу. Принимаю поздравления, — написала знаменитость.

Фанаты певицы давно ждали, когда избранник Дакоты сделает ей предложение и обрадовались этой новости, передает StarHit.

«Ура! Поздравляю вас!»; «Лучшая пара! Ну как же мы за вас рады»; «Так счастливы за вас», — оставили комментарии подписчики.

Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, в браке у них родилась дочь Мия. Однако супруги прожили недолго, они развелись из-за многочисленных измен артиста. О похождениях мужа певица узнала, когда дочери было всего девять месяцев.

17 апреля сообщалось, что актер Марат Башаров впервые вышел в свет со своей новой избранницей, коллегой по цеху Анастасией Борисовой. Артист перестал скрывать любимую на прошедшей премьере фильма режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест».

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