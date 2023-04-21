«Я сказала «да»: Рита Дакота выходит замуж
Певица Рита Дакота сообщила на своей странице в социальной сети, что выходит замуж. Ее возлюбленный Федор Белогай сделал артистке предложение.
Звезда разместила в личном блоге снимок руки с кольцом.
— Я сказала «да», но не сразу. Принимаю поздравления, — написала знаменитость.
Фанаты певицы давно ждали, когда избранник Дакоты сделает ей предложение и обрадовались этой новости, передает StarHit.
«Ура! Поздравляю вас!»; «Лучшая пара! Ну как же мы за вас рады»; «Так счастливы за вас», — оставили комментарии подписчики.
Дакота была замужем за певцом Владом Соколовским, в браке у них родилась дочь Мия. Однако супруги прожили недолго, они развелись из-за многочисленных измен артиста. О похождениях мужа певица узнала, когда дочери было всего девять месяцев.
17 апреля сообщалось, что актер Марат Башаров впервые вышел в свет со своей новой избранницей, коллегой по цеху Анастасией Борисовой. Артист перестал скрывать любимую на прошедшей премьере фильма режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест».