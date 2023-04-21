Трамп назвал Ким Чен Ына очень умным, хитрым и безжалостным

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является умным, хитрым и безжалостным человеком. Таким мнением о политике поделился экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

— Очень умный, очень хитрый и очень безжалостный, — заявил он во время онлайн-выступления на канале Full Send Podcast в Youtube, говоря о личности лидера КНДР.

По словам американского политика, Ким Чен Ын «родился довольно умным» и смог установить контроль над северокорейскими военными, людьми и всем в стране. На просьбу ведущих описать его одним словом, Трамп охарактеризовал Ким Чен Ына как «интересного» человека, передает РИА Новости.

До этого Дональд Трамп поделился своим мнением относительно того, кого из политиков он считает умными людьми, назвав таковыми лидеров РФ, Китая и КНДР. Так, говоря о председателе КНР Си Цзиньпине, Трамп отозвался о нем как о «блестящем человеке».