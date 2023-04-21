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Foreign Policy: Власти Украины обеспокоены тем, что Запад поставил очень мало танков

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Foreign Policy: Власти Украины обеспокоены тем, что Запад поставил очень мало танков
Фото: president.gov.ua

Киевские власти обеспокоены, что Соединенные Штаты передали недостаточно вооружения. Об этом заявил обозреватель издания Foreign Policy Джек Детш.

В своей статье он указал, что украинские чиновники озабочены, что западные страны поставили очень мало танков Leopard и Abrams и слишком поздно. Проблема осложняется еще и тем, что боевые машины ФРГ поставляются из восьми стран и стреляют разными снарядами.

— У Украины старое оружие, — пожаловалась порталу депутат Верховной рады Александра Устинова.

Она заявила, что Штаты «дали гораздо меньше, чем Валерий Залужный просил у Пентагона», а украинская армия получает военную помощь «по крупицам».

— Мы, как военные, хотим, чтобы у нас было все оружие уже сейчас, но в нынешней ситуации это невозможно. Нам нужны самолеты, но, честно говоря, это не вопрос ближайших месяцев, — сообщил Foreign Policy представитель ВСУ.

18 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости передать Вооруженным силам Украины еще больше оружия. По его словам, союзники Киева уже передали «огромное количество оружия, боеприпасов, материалов», но страна нуждается в дополнительных поставках.

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