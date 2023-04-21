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Издание WP сообщило о попытках США уговорить Киев оставить Артемовск

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Издание WP сообщило о попытках США уговорить Киев оставить Артемовск
Фото: president.gov.ua

Администрация США предупреждала власти Украины, что ВСУ не смогут удержать Артемовск, поэтому лучше оставить город. Об этом сообщило в четверг, 20 апреля, издание The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона и разведки, которые, предположительно, попали в Сеть.

Согласно этим документам, Штаты еще в январе сообщали Киеву о том, что украинская армия в Артемовске будет окружена ВС РФ.

— Неуклонное продвижение российской армии с ноября прошлого года поставило под угрозу способность ВСУ удерживать город, и украинские силы окажутся под угрозой окружения, если не выведут войска в течение следующего месяца, — говорится в одном из документов.

В статье газеты подчеркивается, что эти предупреждения не были услышаны киевским режимом.

Также в материалах сказано, что предлагалось подорвать моральный дух российских военных. США рекомендовали ВСУ направить против российских войск «улучшенные обычные боеприпасы двойного назначения» — сочетание артиллерии и ракет класса «земля — воздух».

20 апреля сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» перерезали «дорогу жизни» украинским войскам в Артемовске. Для ВСУ ситуация на этом направлении является «крайне тяжелой», а бойцы «Вагнера» расширяют плацдарм и отражают контратаки противника.

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