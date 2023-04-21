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Forbes назвал самых обедневших миллиардеров из России

Юлия Курганова
Общество
Forbes назвал самых обедневших миллиардеров из России
Фото: TechCrunch / CC BY 2.0.

Самым обедневшим за прошлый год миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Об этом сообщило издание Forbes.

— В общей сложности за год состояния сократились только у 13 из 110 участников списка Forbes. Все вместе они потеряли 8,5 миллиарда долларов. Самым обедневшим стал Дуров — его состояние уменьшилось на 3,6 миллиарда долларов, — сказано в публикации.

Состояние основателя Telegram в 2023 года оценивается в 11,5 миллиарда долларов. С прошлогоднего третьего места он опустился на десятую строчку.

Среди других наиболее обедневших миллиардеров из РФ издание назвало Леонида Богуславского, который потерял 1,1 миллиарда долларов, Дмитрия и Игоря Бухманов, Петра Авена, Олега Бойко, Фархада Ахмедова и Елену Батурину.

10 апреля сообщалось, что американский предприниматель, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск потерял за неделю 14,5 миллиарда долларов. Его состояние оценивалось в 187,9 миллиарда долларов. Капитал Маска уменьшился на фоне того, что среди инвесторов выросло беспокойство о возможной нерентабельности Tesla.

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