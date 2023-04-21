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Приметы и советы

Норвежка нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей

Юлия Курганова
В мире
Норвежка нашла клад времен викингов в подвале дома своих родителей
Фото: Pexels

В норвежском районе Валдресе женщина нашла клад в подвале дома своих родителей. Об этом сообщили в муниципалитете округа Иннландет.

Грета Марго Сёрум убиралась, когда наткнулась на 32 железных слитка. Норвежка поняла, что они имеют историческую значимость и обратилась к специалистам. Предварительно находку отнесли ко временам викингов или Раннего Средневековья.

Артефакты находились в доме с 1980-х годов. Металлические бруски нашел отец женщины, когда копал колодец, а затем оставил их в подвале. Специалисты считают, что кто-то тысячу лет назад мог закопать артефакты, чтобы вернуться за ними позже, но так никогда их не забрал.

Слитки вытянутые, с одной стороны есть отверстие — вероятно, их связывали. Вес каждого бруска почти 50 граммов. Эксперты предположили, что они могли использоваться в качестве денег, сообщает издание NRK.

Чилийские палеонтологи нашли и изучили доисторическое болото, в водах которого сохранились останки тысяч древних животных. Научный сотрудник Чилийского университета, профессор Изабель Картахена поделилась с «Вечерней Москвой» подробностями.

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