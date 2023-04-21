Сергей Собянин рассказал о внедрении нейросетей в столичном здравоохранении

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов при помощи точной диагностики. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Цифровизация здравоохранения — это прямой вклад в качество лечения людей. Возможности для этого появились с развитием новой технологии искусственного интеллекта — способности машин стать надежными помощниками и советниками врачей, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что правительство города реализует четыре проекта использования искусственного интеллекта: анализ электрокардиограмм, система поддержки принятия врачебных решений, чат-бот, собирающий жалобы пациентов на самочувствие перед посещением врача, анализ медицинских изображений, написал Собянин в своем личном блоге.

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18 апреля глава города определил ключевые задачи развития московского здравоохранения до конца 2023 года. В их число вошли: завершение модернизации столичных поликлиник, ввод в эксплуатацию четырех флагманских центров больниц, развитие проактивного диспансерного наблюдения и продолжение цифровизации медицины.