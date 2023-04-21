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«За свой выбор она перед Богом ответит»: Поплавская пожалела уехавшую из России Хаматову

Никита Худяков
Общество
«За свой выбор она перед Богом ответит»: Поплавская пожалела уехавшую из России Хаматову
Фото: YouTube / Зыгарь. Михаил Зыгарь признан в РФ иноагентом

Российская актриса Яна Поплавская, известная по роли «Красной шапочки», пожалела актрису Чулпан Хаматову, уехавшую в Латвию после начала специальной военной операции.

— За свой выбор она перед Богом ответит. У меня развито чувство эмпатии, по-человечески мне ее жалко, потому что она все потеряла. И проиграла. Она ведь пошла с «открытым забралом» против своей страны, своих соотечественников. Она думала, что это подвиг, — сказала она.

Поплавская отметила, что вера в Хаматову у нее начала пропадать после ознакомления с расследованием по поводу благотворительного фонда, передает aif.ru.

В начале марта певец Николай Басков заявил, что покинувшая Россию Чулпан Хаматова тратила на себя средства благотворительного фонда «Подари жизнь», который она основала для помощи детям с проблемами крови и онкологическими заболеваниями.

В Рижском театре планировался спектакль по повести писателя Николая Гоголя «Старые дворяне», но из-за неверного посыла постановку с участием Чулпан Хаматовой пришлось отменить. Об этом сообщил режиссер театра Улдис Тиронс. Идея сделать часть спектакля на украинском языке оказалась «поспешным решением», поделился он.

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