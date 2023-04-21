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Губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотника на город Клинцы

Никита Худяков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об атаке беспилотника на город Клинцы
Фото: Пресс-служба Совфеда

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— В результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла, — сказал он.

Глава региона в своем Telegram-канале добавил, что на месте работают оперативные службы.

17 апреля в Брянской области была совершена попытка незаконного пересечения границы России со стороны Украины. По словам губернатора, нарушитель погиб, подорвавшись на заминированной защитной линии.

2 марта украинские диверсанты вошли на приграничную территорию Брянской области. Что произошло в регионе — читайте в материале «Вечерней Москвы».

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