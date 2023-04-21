Путешествуем ВМесте
«Путешествуем ВМесте»: из Москвы в Карелию на машине — старинные замки, парк «Рускеала» и гастрономические изыски «Путешествуем ВМесте». Жемчужина Черного моря Сочи. Часть 2: Воронцовские пещеры, дендрарий и океанариум Что посмотреть и куда сходить в Сочи «Путешествуем ВМесте»: Тольятти — «Лабиринт желаний», Жигулевское море и замок Гарибальди «Путешествуем ВМесте»: сердце России — Самара
Приметы и советы
Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Арбат
Москва, улица Арбат, 54/2с1 Карта всех событий
Автомобиль с мотоциклом столкнулись на улице Арбат. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 апреля, сообщил источник в экстренных службах.
Авария произошла на улице Арбат в районе дома № 54/2, строение 1. По предварительным данным, пострадавших нет.
20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.
Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке столицы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.
Эксклюзивы
Москвичам пообещали потепление до 20 градусов тепла в выходные Налоговый вычет за обучение: кому положен и как его получить Боль в правом подреберье и тошнота: какие симптомы указывают на панкреатит и рак поджелудочной железы Радостное поминовение: фольклорист Олюнин рассказал, как связаны Радоница и майские праздники Проблема во сне: врач рассказала, как быстро снизить тягу к сладкому
Приметы и советы
Народный календарь. Как справиться с зубной болью на Антипа Половода, 24 апреля Народный календарь. Почему запрещено петь и танцевать 23 апреля Народный календарь. Как набраться здоровья 22 апреля Народный календарь. Что нужно делать 21 апреля, если квакают лягушки Народный календарь. Как уберечь себя от русалок 20 апреля
Проще, чем кажется