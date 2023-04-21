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Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Арбат

Никита Худяков
Происшествия
Автомобиль столкнулся с мотоциклом на улице Арбат
Фото: Вечерняя Москва
Москва, улица Арбат, 54/2с1 Карта всех событий

Автомобиль с мотоциклом столкнулись на улице Арбат. Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 21 апреля, сообщил источник в экстренных службах.

Авария произошла на улице Арбат в районе дома № 54/2, строение 1. По предварительным данным, пострадавших нет.

20 апреля в центре Москвы мотоцикл врезался в автомобиль. Авария произошла на Никольской улице в районе дома № 12. На место происшествия прибыли оперативные службы города.

Другое ДТП произошло на Первомайской улице на востоке столицы. Выполняя поворот, водитель автомобиля не заметил двух пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора, и сбил их. Инцидент попал на видео.

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