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Количество пострадавших при нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде увеличилось до трех

Лейла Алиева
Происшествия
Количество пострадавших при нештатном сходе боеприпаса с Су-34 в Белгороде увеличилось до трех
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Число пострадавших в связи с нештатным сходом авиационного боеприпаса при полете самолета Су-34 ВКС России в Белгороде возросло до трех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в пятницу, 21 апреля.

— Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает, вся необходимая помощь оказывается, — рассказал он.

Еще одна пожилая жительница почувствовала себя плохо, у нее поднялось давление. Прибывшие на место медики решили ее госпитализировать, в настоящее время женщина находится под наблюдением врачей, написал Гладков в своем Telegram-канале.

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

В свою очередь в Минобороны РФ сообщили, что повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет.

Взрывы Белгород Пострадавшие Минобороны ВКС РФ
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