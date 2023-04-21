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Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34

Юлия Курганова
Происшествия
Минобороны сообщило, что взрыв в Белгороде связан с нештатным сходом боеприпаса с Су-34
Фото: Минобороны РФ

Повреждения домов в Белгороде связаны с нештатным сходом авиационного боеприпаса с самолета Су-34 ВКС России, жертв нет. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 20 апреля около 22:15 по московскому времени при выполнении полета самолета Су-34 ВКС над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. В результате имеются повреждения жилых строений, жертв нет, — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в настоящее время проводится расследование, сообщает РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что две женщины пострадали при взрыве в столице региона. Он рассказал, что одна женщина с черепно-мозговой травмой в состоянии средней степени тяжести доставлена в больницу, вторая — с ссадинами от госпитализации отказалась. Глава Белгородской области добавил, что разрушения выявлены в четырех квартирах дома по улице Шаландина.

О взрыве, прогремевшем в Белгороде, стало известно поздним вечером 20 апреля. В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видна большая воронка посреди проезжей части.

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