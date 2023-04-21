Заммэра Сергунина рассказала о работе столичного центра испытаний инновационных материалов

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столичном Центре испытаний, сертификации и стандартизации функциональных материалов и технологий (ЦИСИС ФМТ), начавшем работу в 2016 году, провели более 100 тысяч исследований. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 21 апреля.

— Специалисты центра участвовали в разработке российских стандартов испытаний новых материалов. Комплекс оснащен самым современным оборудованием и является одним из важных элементов городской инфраструктуры для технологического бизнеса. Сейчас здесь проводится в среднем от двух до 2,5 тысячи испытаний в месяц, — рассказала Сергунина.

Заммэра отметила, что чаще всего в центр обращаются потребители продукции авиаотрасли. Некоторые из них уже используют детали, прошедшие проверку в ЦИСИС ФМТ.

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Всего в состав центра входят четыре лаборатории: механических испытаний, термического анализа, химического анализа и ускоренных климатических испытаний. Образцы проверяют на устойчивость к экстремальному воздействию, а также выясняют их механические и физико-химические свойства.

В Москве стартовал прием заявок на гранты, с помощью которых предприниматели могут компенсировать часть расходов на покупку и лизинг оборудования. Размер выплат зависит от затрат.