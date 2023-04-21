Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам, отметив их вклад в патриотическое воспитание молодежи. Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Кремля в пятницу, 21 апреля.
— Последователи ислама в нашей стране с глубоким уважением относятся к многовековым отеческим историческим, религиозным, культурным традициям, приобщают к ним молодежь, — говорится в тексте.
Также российский лидер отметил взаимодействие мусульманской общины с государственными организациями, а также то внимание, которое она уделяет благотворительным и образовательным проектам.
Глава государства подчеркнул, что бойцы-мусульмане в зоне спецоперации вместе с боевыми товарищами защищают Россию, проявляя в сражениях взаимовыручку и отвагу, передает слова Путина официальный сайт Кремля.
В столице 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.
В связи с мероприятиями маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. Автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.
Также на станциях метро, расположенных возле мечетей, возможны ситуативные ограничения на вход и выход.