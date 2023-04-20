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Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро вблизи мечетей 21 апреля

Евгений Силаев
Город
Москвичей предупредили о возможных ограничениях в метро вблизи мечетей 21 апреля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Из-за празднования Ураза-байрама в пятницу, 21 апреля, возможны ситуативные ограничения входа и выхода на станциях Московского метрополитена, расположенных возле мечетей. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции, — отметили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Кроме того, 21 апреля с 04:30 до конца мероприятий, связанных с Ураза-байрамом, изменятся маршруты на улице Хачатуряна в районе Отрадное.

В связи с мероприятием маршрут № 98 в обе стороны пойдет по улице Декабристов вместо улицы Хачатуряна. В свою очередь автобус № 803 вместо улицы Хачатуряна пойдет по Алтуфьевскому шоссе и улице Декабристов.

В Москве 21 апреля пройдет один из двух важнейших праздников ислама — Ураза-байрам, или Праздник разговения. Это торжество завершит пост священного месяца Рамадан.

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