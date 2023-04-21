Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столтенберг: Все союзники по НАТО согласны с вступлением Украины в альянс

Лейла Алиева
В мире
Столтенберг: Все союзники по НАТО согласны с вступлением Украины в альянс
Фото: flickr/nato

Все союзники по НАТО согласны с вступлением Украины в блок. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после вчерашнего визита в Киев.

— Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, — отметил он.

При этом Столтенберг добавил, что на данный момент внимание НАТО нацелено на обеспечение «победы Украины над Россией», передает РИА Новости.

О том, что Йенс Столтенберг прибыл в Киев, украинские СМИ сообщили накануне. При этом визит генсека НАТО ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.

Украина Йенс Столтенберг НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Монархия та, да не та: как пройдет коронация Карл III

Максим Горохов
Максим Горохов

Движение доноров набирает обороты

Ренат Каримов
Ренат Каримов

Помогут театры и музеи: рост преступности со стороны мигрантов — это миф?

Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Мигранты перенимают местные привычки

Алексей Зубец
Алексей Зубец

Зачем хорошие зарплаты отдавать иностранцам

Руслан Гакуев
Руслан Гакуев

Памятник жертвам нацистов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Найти мотивацию без формализма: нужно ли возрождать традицию наставничества

Все мнения
О проекте