Столтенберг: Все союзники по НАТО согласны с вступлением Украины в альянс

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Все союзники по НАТО согласны с вступлением Украины в блок. Об этом в пятницу, 21 апреля, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после вчерашнего визита в Киев.

— Как я вчера сказал в Киеве, будущее Украины — в семье альянса. Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса, — отметил он.

При этом Столтенберг добавил, что на данный момент внимание НАТО нацелено на обеспечение «победы Украины над Россией», передает РИА Новости.

О том, что Йенс Столтенберг прибыл в Киев, украинские СМИ сообщили накануне. При этом визит генсека НАТО ранее не анонсировался.

Комментируя данное событие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему остается одной из целей спецоперации.

Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что для Киева вступление в НАТО — процесс крайне затруднительный, потому что страна находится в состоянии войны. А включение Украины в состав Североатлантического альянса будет означать, что война придет в Европу.