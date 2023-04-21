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Приметы и советы

Мужчина ограбил прохожего в центре Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина ограбил прохожего в центре Москвы. Видео
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Бакунинская улица Карта всех событий

В центре столицы мужчина отобрал у прохожего телефон и сбежал. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в пятницу, 21 апреля.

По его словам, преступление произошло на Бакунинской улице в вечернее время. Злоумышленник заметил прохожего, который разговаривал по телефону, и проследовал за ним. Дойдя до безлюдного места, грабитель выхватил аппарат из руки потерпевшего и сбежал. Владелец гаджета пытался догнать преступника, но не смог. Мужчина обратился в полицию.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Правоохранители задержали подозреваемого на Новой Переведеновской улице. Им оказался 24-летний москвич. На момент поимки телефон он успел продать, а деньги потратить.

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло у метро «Волоколамская» в Москве. Водитель такси ограбил пассажира, отобрав у него 45 тысяч рублей.

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