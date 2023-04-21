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Андрей Бочкарев: Еще три проблемных объекта исключили из столичной «Дорожной карты»

Никита Худяков
Город
Андрей Бочкарев: Еще три проблемных объекта исключили из столичной «Дорожной карты»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

По итогам первого квартала 2023 года из столичной «Дорожной карты» исключено три проблемных объекта. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— ЖК «Царицыно» — один из самых масштабных и сложных проектов за все время. Его достройку осуществлял городской застройщик. ЖК «Нескучный Home & SPA» исключен, так как банкротство девелопера прекращено и он может завершить строительство объекта, — сказал он.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что на данный момент остается 11 проблемных объектов, которые достраиваются за счет средств бюджета города. Кроме того, четыре объекта завершаются силами инвесторов, а по трем адресам ведутся компенсационные мероприятия.

О завершении работ в ЖК «Царицыно» — крупнейшем проблемном объекте — мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 9 марта. По словам главы города, в ближайшие годы на территории района предстоит завершить строительство детских садов, поликлиник и школ. Без них жилой комплекс не сможет нормально функционировать.

Всего с начала года в столице за счет ввода корпусов проблемных объектов, а также компенсационных мероприятий удалось восстановить права 221 пострадавшего гражданина.

Строительство Москва Андрей Бочкарев
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