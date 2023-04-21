«Пользователи забивают память»: почему «тормозят» смартфоны и как с этим бороться

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Обычно смартфоны начинают работать медленнее из-за обилия «лишних» файлов. Способов решения этой проблемы много: например, можно грамотно распределить фотографии или оптимизировать работу приложений. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, нередко пользователи сами виноваты в замедлении работы своих гаджетов.

— Смартфоны «тормозят» обычно из-за того, что пользователи забивают память, и ее становится мало. Большое количество файлов в конкретной папке (особенно на бюджетных смартфонах) — не очень хорошая история, лучше разобрать их по альбомам, — посоветовал эксперт.

Стремясь ухаживать за своим аппаратом, люди нередко начинают ставить утилиты, которые якобы помогают улучшить быстродействие, отметил собеседник «ВМ». Такие пользователи добиваются того, что телефон, наоборот, начинает тормозить. Система сама отлично работает с памятью, и вмешиваться в этот процесс не нужно, уверен специалист.

Причиной замедления смартфона могут быть некоторые приложения, отметил эксперт.

— Когда человек долгое время не пользуется приложениями, они «висят» в памяти. Они могут быть переведены в режим глубокого сна. У разных производителей этот процесс по-разному называется, но это удобная функция, которая позволяет не удалять приложения, при этом они не будут потреблять ресурсы, — объяснил Муртазин.

Ускорить быстродействие может помочь очистка кэша, если «лишней» информации в телефоне скопилось очень много, отметил специалист.

Разгрузить телефон поможет карта памяти, подчеркнул эксперт.

— Держите примерно 10 процентов памяти свободной, независимо от объема. Если телефон поддерживает карту памяти, нужно перенести все на карту памяти. Но не рекомендую пользоваться связкой «внутренняя память плюс карта памяти». Очень часто телефоны дают сбой. Кроме того, в этой связке телефоны работают медленнее, — пояснил собеседник «ВМ».

Нужно регулярно обновлять систему, так как это тоже сказывается на быстродействии, уверен Муртазин. В крайнем случае можно выполнить сброс до заводских настроек: благодаря этому удаляются все ненужные файлы, резюмировал специалист.